Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Wir gehen davon aus, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Federal Open Market Committee, FOMC) auf seiner März-Sitzung die Zinsen zum zweiten Mal in Folge um 25 Basispunkte anheben wird, so François Rimeu, Senior Strategist bei La Française AM.Die Federal Reserve werde ihre neue Zusammenfassung der Wirtschaftsprojektionen (Summary of Economic Projections, SEP) gegenüber der vom Dezember beibehalten. Der Dot Plot werde angesichts der anhaltenden Kerninflation eine zusätzliche Straffung um einen Viertelprozentpunkt im Jahr 2023 zeigen. Trotz des finanziellen Risikos werde das Board nach Meinung der Experten nicht mit dem Abbau der Bilanzsumme aufhören. ...

