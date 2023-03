Linz (www.anleihencheck.de) - Für die Norges Bank steht morgen Donnerstag eine Zinsentscheidung an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Januar habe die Norges Bank den Leitzins bei 2,75% gelassen, aber einen weiteren Zinsschritt für die Märzsitzung in Aussicht gestellt. Die letzten Inflationszahlen hätten aber auch in Norwegen nach oben überrascht und der Markt rechne daher mit einer Erhöhung der Leitzinsen um 25 BP auf dann 3,00%. ...

