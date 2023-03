Die vielen Krisen der letzten Jahre gingen an kaum einem Börsenkonzern spurlos vorbei und auch die Aktie von Berkshire Hathaway hat schon seit einer Weile keine neuen Kursrekorde mehr gefeiert. Der Aufwärtstrend blieb aber stets intakt und Investorenlegende Warren Buffet hat auch in schweren Zeiten schon des Öfteren den richtigen Riecher bewiesen.Allem Anschein nach wird seine Person nun sogar von der US-Regierung gefragt. Jene hat sich Medienberichten zufolge mit Buffet in Verbindung gesetzt, um diesen zum Aushelfen bei der drohenden Bankenkrise zu bewegen. ...

