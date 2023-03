In den vergangenen Jahren kannte das Wachstum bei Amazon kaum irgendwelche Grenzen, was den Konzern zu unzähligen Investments verleiten ließ. Der Tanz auf vielen Hochzeiten war nicht immer erfolgreich, was dem Management aber die meiste Zeit schlicht egal sein konnte. Nachdem die Lage sich nun nachhaltig eingetrübt hat, scheint man sich aber wieder auf profitable Bereiche konzentrieren zu wollen.Schon seit einer ganzen Weile befindet Amazon (US0231351067) sich nun auf Schrumpfkurs und die angekündigten Stellenstreichungen sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. ...

