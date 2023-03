Andritz erhielt einen Auftrag von Tetra Pak South East Asia Pte Ltd., Singapur, zur Lieferung eines neuen Systems für das Recycling von benutzten Getränkekartons (UBC; Used Beverage Cartons). Dieses wird in ein bestehendes Kartonwerk der Dong Tien Binh Duong Paper in Ben Cat Town in der vietnamesischen Provinz Binh Duong integriert. Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2023 geplant.

