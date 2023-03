Fast vier Monate nach der Veröffentlichung von ChatGPT ist nun auch Googles Konkurrenz-Produkt Bard für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Beta-Version des Chatbots soll dem Konzern wichtiges Feedback von Nutzern liefern, ist bislang jedoch nur in abgespeckter Form und regional beschränkt verfügbar.Ab sofort können Personen in den USA und Großbritannien den Chatbot nutzen - beziehungsweise sich auf einer Warteliste eintragen -, wie das Unternehmen in einem Blog-Post bekanntgab. Es handelt sich dabei ...

