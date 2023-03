Leipzig (ots) -Es ist eines der modernsten Planetarien Europas: Am 30. März eröffnet das neue Planetarium in Halle (Saale) sein Sternentor. MDR WISSEN begleitet die Neueröffnung mit der Doku "Himmelsmaschine - Ein neues Planetarium entsteht". Der Film zeichnet die Entwicklung von den optomechanischen Anfängen bis zum aktuellen Neubau mit seiner sogenannten "Full-Dome"-Kuppel für 360-Grad-Projektionen nach - zu sehen ab 28. März in der ARD Mediathek und am 2. April, 22.20 Uhr im MDR-Fernsehen.Von der Himmelsscheibe von Nebra über jahrhundertealte Sternwarten bis zur Erfindung des ersten modernen Planetariums in Jena: Die Faszination für den Blick in die Sterne hat in Mitteldeutschland eine lange Tradition. Nun öffnet nach vierjähriger Bauzeit in Halle ein Planetarium, das den technischen Standard für Planetarien neu definiert. Geschaffen wurde ein Begegnungsort für Fans der Astronomie und ein Zentrum der Wissenschaftsvermittlung für die gesamte Region.MDR WISSEN hat die Bauarbeiten von Anfang an verfolgt. In der Doku "Himmelsmaschine - Ein neues Planetarium entsteht" erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer, welche Herausforderungen beim Bau zu bewältigen waren und warum die eingesetzte Technik mit den alten Sternenprojektoren nur noch wenig gemein hat.Genauso thematisiert die Doku die Entwicklung der optischen Industrie in Mitteldeutschland, insbesondere die Entwicklung der sogenannten Projektionsplanetarien, die untrennbar mit der Firma Zeiss in Jena verbunden sind. Einen besonderen Blick wirft der Film dabei auf die Menschen hinter der Technik, ohne deren Erfindungsreichtum die Astronomie vermutlich nie die Bedeutung für die Region erfahren hätte, die sie heute hat.Vertiefend zur neuen Doku zeigt das MDR-Fernsehen die dreiteilige Doku "Unsere Erde aus dem All" von Jo Shinner.Mithilfe von Drohnenaufnahmen und Kameras, die an Satelliten die Erde umkreisen, entstanden beeindruckende Bilder der Erde. Sie zeigen den Planeten von der Antarktis bis nach Afrika, das Leben in den Meeren und in den trockensten Wüstengebieten, zu sehen sind auch spektakuläre Polarlichter und hell leuchtende Megastädte - am 25. März, 13.15 Uhr, am 1. April, 13.15 Uhr und am 2. April, ab 09.30 Uhr im MDR-Fernsehen.Pressekontakt:MDR, Presse und Information,Alexander Hiller,Tel.: (0341) 3 00 64 72,E-Mail: presse@mdr.de,Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5469626