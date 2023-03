Microsoft-Gründer Bill Gates bezeichnet die mit künstlicher Intelligenz arbeitenden Programme von OpenAI als so "revolutionär" wie zuletzt die grafische Benutzeroberfläche. "In meinem Leben habe ich zwei Demonstrationen von Technologien gesehen, die mir als revolutionär erschienen", so beginnt Microsoft-Gründer Bill Gates einen Blogeintrag auf seiner Seite Gatesnotes. Dem Aufsatz hat er den Titel "The Age of AI has begun" (zu Deutsch: "Das Zeitalter der künstlichen Intelligenz hat begonnen") ...

Den vollständigen Artikel lesen ...