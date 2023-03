"Einfach mal beim Einkaufen drauf achten, was man kauft!" - Ein kurzer aber sehr effektiver Rat von unserem Börsenpunk Jochen Kauper, um sein Portfolio auf den Prüfstand zu stellen. Welche Jugendsünden der Punk gemacht hat, was daraus zu lernen ist und weshalb "Höher, Schneller, Weiter" keine Option am Finanzmarkt sein sollte, erfahren Sie in diesem Interview von Jochen Kauper auf der Stuttgarter Finanzmesse Invest.