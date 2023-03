Die Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8) mit Sitz in Grünwald bei München will eine Dividende in Höhe von 1,05 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 an die Aktionäre ausschütten. Damit soll die Dividende um 1,12 Euro oder knapp 52 Prozent gekürzt werden (Vorjahr: 2,17 Euro). Beim derzeitigen Aktienkurs von 37,88 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der vorgeschlagenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...