Unterföhring (ots) -Mittwochs "Raw", samstags "SmackDown" und neu: donnerstags "NXT"! ProSieben MAXX verlängert die exklusive Free-TV-Partnerschaft mit WWE (World Wrestling Entertainment Inc.) um mehrere Jahre und baut die Zusammenarbeit aus. Dazu bringt ProSieben MAXX eine zusätzliche Wrestling-Show on air. In "NXT" steigen die WWE-Superstars von morgen ab 6. April 2023 immer donnerstags um 22:00 Uhr in den Ring.Damit bleibt ProSieben MAXX das Free-TV-Zuhause von WWE und intensiviert die seit 2014 bestehende erfolgreiche Zusammenarbeit.Ebenfalls neu: Flo Hauser ergänzt in Zukunft das bewährte Kommentatoren-Team und wird bei "NXT" im Wechsel mit Sebastian Hackl, Holger Böschen Manu Thiele und Walandi Tsanti im Einsatz sein.Die WWE-Highlights im April auf ProSieben MAXX und auf Joyn:Samstag, 1. April:20:15 Uhr: "WWE Legends: WrestleMania 1"22:15 Uhr: "SmackDown"Montag, 3. April:22:00 Uhr: "NXT Stand & Deliver" (relive): Die größte "NXT"-Show des Jahres als einmaliges Auftaktevent zu "NXT" auf ProSieben MAXXDonnerstag, 6. April:20:15 Uhr: "WWE Legends": Shawn Michaels22:00 Uhr: Start "NXT", danach immer donnerstagsAußerdem immer mittwochs "Raw" und samstags "SmackDown", jeweils um 22:00 Uhr.Pressekontakt:Andrea SpechtCommunications & PR Unit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 8922email: Andrea.Specht@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/5469676