Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Ereignisse um die Silicon Valley Bank lenken den Fokus der Finanzmärkte wieder auf die weltweite Verschuldungsproblematik, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Der hohe Eigenbestand der Bank an US-Treasuries müsse durch die restriktivere Notenbankpolitik erhebliche Abschreibungen verkraften, die die Bank offensichtlich nicht tragen könne. Die Erinnerungen an die Kursentwicklung der Aktien- und Rentenmärkte im Jahr 2008 (Lehman Entwicklungen) würden zur Vorsicht mahnen. In Europa seien besonders Bankaktien betroffen, wie Crédit Suisse, die von der UBS habe übernommen werden müssen. ...

