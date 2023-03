Kann sich die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr von der negativen Konjunkturentwicklung in Amerika und Europa abkoppeln? Allein das Ende der Lockdowns spricht dafür, dass man sich positiv absetzen kann. Hinzu kommt, dass der Zinstrend in China konträr zum Rest der Welt läuft.JD Logistics (KYG5074S1012) hat ein schwieriges Jahr hinter sich gebracht. Insbesondere die Lockdowns in China haben dem Unternehmen, die eine Tochter von JD.com (US47215P1066) ist, schwer zu schaffen macht, was unter anderem im Jahresverlust deutlich wird. Das hielt das Unternehmen aber nicht ...

