HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Medienberichte über verstärkte Bemühungen Chinas, die Einkaufspreise für medizinische Geräte zu senken, könnten auch Carl Zeiss Meditec treffen, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit intraokulären Linsen setze das Unternehmen in China mehr als 50 Millionen Euro um, bei einer geschätzten Bruttomarge von über 60 Prozent. Allerdings dürfte Carl Zeiss Meditec nicht das prioritäre Ziel eines solchen Vorgehens Chinas sein./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 08:03 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 08:05 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005313704

Gold geht durch die Decke! - Experte zeigt exklusiven Geheimtipp Gold zieht an! Diese Gold-Aktie sollten Sie sich jetzt ansehen! Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich. Hier klicken!