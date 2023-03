Langfristig erfolgreich mit einer evolutionären Multi-Asset-Strategie - so erklärt Assenagon-Portfoliomanager Thomas Romig, wie es seinem Team gelungen ist, nachhaltige gute Renditen zu erzielen. Nicht umsonst wurde dafür er mit dem Lipper-Award von Mein-Geld-Medien ausgezeichnet. Wie er zukünftig auf der Erfolgsspur bleiben will, erläutert Thomas Romig im One on One-Gespräch mit Mein-Geld-Chefin Isabelle Hägewald. meingeldmedien oneonone portfoliomanagement lipperaward multiasset

Mein Geld TV

Quelle: