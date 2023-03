Die Analysten von Morgan Stanley sehen den kontinental-europäischen Immobilien-Sektor kritisch. Bei einigen Immobilienunternehmen seien die Renditen zu gering, so die Experten, die sich auch um die Mieteinnahmen und Schulden (Stichwort: Höhere Zinsen) Sorgen machen. An der Wiener Börse büßen die Immo-Aktien Immofinanz und CA Immo heute ein. S Immo liegt am Vormittag im Plus. In Deutschland gibt vor allem die Vonovia-Aktie stark nach - die Analysten haben den Titel zurückgestuft.

