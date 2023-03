Berlin (ots) -Der durchschnittliche Bürger in Deutschland arbeitet im Durchschnitt einen gesamten Monat, um die Sozialleistungen anderer zu decken. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung der Universität Freiburg im Auftrag des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW hervor. Der bekannte Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen wird die Ergebnisse der Studie auf einer Pressekonferenz vorstellen.Die Pressekonferenz findet statt am Donnerstag, 30. März um 10 Uhr, in der Bundeszentrale des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW, Potsdamer Straße 7, 10785 Berlin.Im Anschluss an die Pressekonferenz stehen Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen, Verbandsvorsitzender Markus Jerger und BVMW-Chefvolkswirt Dr. Hans-Jürgen Völz für Fragen zur Verfügung.Danke für Ihre verbindliche Anmeldung zur Pressekonferenz bis Montag, 27. März, 13 Uhr, an presse@bvmw.dePressekontakt:BVMW PressesprecherHarald EhrenMail: presse@bvmw.deTelefon: 030-533 206 302Original-Content von: Der Mittelstand. BVMW e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51921/5469724