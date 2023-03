Frankfurt (www.fondscheck.de) - Wirklich Ruhe eingekehrt ist an den Börsen noch nicht - trotz der am Wochenende beschlossenen Übernahme der Credit Suisse durch den Schweizer Konkurrenten UBS, so die Deutsche Börse AG.ETF-Händler hätten viel zu tun. "Heute ist ungewöhnlich viel los", berichte Holger Heinrich von der Baader Bank. Von Ausverkauf könne aber keine Rede sein. "In den vergangenen Tages gab es bei steigenden Umsätzen im Vergleich zu den Vorwochen doppelt so viele Käufe wie Verkäufe." ...

