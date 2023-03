An den Märkten wird heftig spekuliert, was die FED und Jerome Powell heute Abend für einen Zinsschritt verkünden werden. Doch was bedeutet ein Ausbleiben der Erhöhung oder sogar eine kommende Senkung für Aktien, Gold und Kryptowährungen? Vor einem Monat ging man noch zu 75 Prozent von einer Erhöhung um 50 Basispunkte aus und zu 25 Prozent von einer um 25 Basispunkte. Allerdings lag zwischen dieser Einschätzung und heute die amerikanische Bankenkrise. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...