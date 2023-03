Ein historisches Ereignis, das die Finanzmärkte weltweit in Atem hält: Die US-Notenbank Fed wird heute Abend 18:30 Uhr MESZ ihren Zinsentscheid bekannt geben. Zum ersten Mal in ihrer fast 100-jährigen Geschichte wird sie im Anschluss auf einer Pressekonferenz ihren Entscheid erläutern. Die Federal Reserve (Fed) in den USA steht erneut vor einer Mammut-Aufgabe: Die Bewältigung der Bankenkrise und der Inflationsbekämpfung. Die Leitzins-Entscheidung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...