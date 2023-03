San Jose, Kalifornien, 22. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die Full-Stack-KI-Entwicklungsplattform bietet eine End-to-End-Hardware- und Softwarelösung mit PetaFLOPS an Leistung für die Entwicklung beschleunigter KI in der Produktion, ideal für geräuscharme BüroumgebungenSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML, Speicher und 5G/Edge, kündigt die erste in einer Reihe leistungsstarker und dennoch leiser und energieeffizienter NVIDIA-beschleunigter KI-Entwicklungsplattformen an, die Informatikern und Entwicklern die leistungsstärkste heute verfügbare Technologie an ihrem Arbeitsplatz zur Verfügung stellt.Die neue KI-Entwicklungsplattform, die SYS-751GE-TNRT-NV1, ist ein anwendungsoptimiertes System, das bei der Entwicklung und Ausführung von KI-basierter Software hervorragende Ergebnisse erzielt. Dieses innovative System bietet Entwicklern und Anwendern eine komplette HPC- und KI-Ressource für Abteilungs-Workloads. Darüber hinaus kann dieses leistungsstarke System ein kleines Team von Anwendern unterstützen, die gleichzeitig Trainings-, Inferenz- und Analyseaufgaben ausführen.Die in sich geschlossene Flüssigkeitskühlung erfüllt die Anforderungen an die thermische Leistung der vier NVIDIA® A100 Tensor Core GPUs und der beiden Intel Xeon Scalable CPUs der 4. Generation, um die volle Leistung zu ermöglichen und gleichzeitig die Effizienz des Gesamtsystems zu verbessern und einen leisen Betrieb (ca. 30 dB) in einer Büroumgebung zu ermöglichen. Darüber hinaus ist dieses System für leistungsstarke CPUs und GPUs ausgelegt und damit ideal für KI/DL/ML- und HPC-Anwendungen. Das System kann in einer Büroumgebung stehen oder bei der Installation in einem Rechenzentrum in ein Rack eingebaut werden, was die IT-Verwaltung vereinfacht."Supermicro nutzt seine führende serverbasierte KI-Technologie, um das leistungsstärkste KI- und HPC-Entwicklungssystem der Branche zu schaffen, mit dem eine breite Palette von KI-Entwicklungen und -Workloads am Arbeitsplatz ausgeführt werden kann", so Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Dieses aufregende neue GPU-System wird auch über ein vollständig integriertes Flüssigkeitskühlsystem verfügen, das es Spitzen-CPUs und -GPUs ermöglicht, ohne zusätzliche Infrastrukturkosten mit maximaler Leistung zu arbeiten. Wir haben immer ein offenes Ohr für die Anforderungen unserer Kunden, damit wir ihre IT-Bedürfnisse verstehen und die bestmöglichen Produkte liefern können."Diese KI-Lösung beinhaltet eine dreijährige Abonnementlizenz für NVIDIA AI Enterprise, die Software-Ebene der NVIDIA-KI-Plattform, einschließlich NVIDIA AI Workflows, Frameworks, vortrainierter Modelle und Infrastrukturoptimierung. Diese umfassende Lösung verkürzt die Zeit, die Entwickler und Anwender für eine produktive Nutzung benötigen, da alle Softwarekomponenten bereits auf dem System vorinstalliert sind."Die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) erfordern Desktop-Systeme, die für die Leistung, Geschwindigkeit und Energieeffizienz ausgelegt sind, die unsere Kunden heute benötigen", so Ian Buck, Vize-Präsident für Hyperscale und Hochleistungsrechnen bei NVIDIA. "Die NVIDIA-basierte KI-Entwicklungsplattform von Supermicro bietet Anwendern die Möglichkeit, die anspruchsvollsten Workloads der Welt direkt auf ihrem Desktop auszuführen."Das Herzstück der Supermicro KI-Entwicklungsplattform sind vier NVIDIA A100 80 GB GPUs, mit denen Unternehmen eine breite Palette von KI- und HPC-Workloads beschleunigen können. Dieses System enthält zwei Intel® Xeon® Gold 6444Y-Prozessoren der 4. Generation mit einer Basistaktrate von 3,6 GHz, 512 GB DDR5-Arbeitsspeicher, sechs NVMe-Speichergeräte mit je 1,92 TB und einen NVIDIA ConnextX®-6 DX 25 GbE Netzwerkadapter.Diese High-End-KI-Entwicklungsplattform wird mit einer in sich geschlossenen Flüssigkeitskühlung geliefert, die gleichzeitig flüsterleise arbeitet. Nach Erhalt des Systems müssen Benutzer das System einfach an eine Stromquelle und ein Netzwerk anschließen. Diese neue KI-Entwicklungsplattform lässt sich problemlos verschieben, wenn sich die Arbeitslasten ändern, ohne dass die Infrastruktur auf Rack-Ebene verändert werden muss.Die Supermicro-KI-Entwicklungsplattform SYS-751GE-TNRT-NV1 ist derzeit erhältlich und wird am Supermicro-Stand auf der NVIDIA GTC, einer globalen KI-Konferenz, die noch bis Donnerstag, den 23. März 2023 läuft, virtuell vorgeführt.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telco/Edge IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir entwickeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher- IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und liefern gleichzeitig fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte. Die Produkte werden intern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden die globalen Betriebsabläufe genutzt, um Skalierbarkeit und Effizienz zu gewährleisten und die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu verbessern und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). 