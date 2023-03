Wien (www.fondscheck.de) - Die jüngsten Turbulenzen im internationalen Bankensektor, die am Wochenende in der von der Schweizer Finanzaufsicht verordneten Übernahme der Credit Suisse durch die UBS mündeten, beschäftigen auch Fondsmanager, so die Experten von "FONDS professionell".Insbesondere jene, die Aktien der Credit Suisse in ihren Portfolios halten würden, dürften unruhige Nächte haben - und das seien europaweit durchaus einige, wie eine aktuelle Analyse von Morningstar ergeben habe. Spitzenreiter sei der nur in Spanien vertriebene Merch-Oportunidades FI Fonds (ISIN ES0162305033/ WKN nicht bekannt), dessen Portfolio per Ende Februar einen Anteil von knapp acht Prozent an Aktien von Credit Suisse ausgewiesen habe. Es gebe aber auch Manager, die sich in Ruhe zurücklehnen könnten, sie hätten sich rechtzeitig von den Papieren der Schweizer Bank getrennt. ...

