London (www.fondscheck.de) - Nicht nur am heutigen Weltwassertag lohnt ein Blick auf Anlagen in sauberes Wasser, so Aanand Venkatramanan, Head of ETFs, EMEA, Legal & General Investment Management.Wasser bedecke 70 Prozent der Erde. Da falle es leicht, es als selbstverständlich anzusehen. Doch Wasser, das rein genug sei, um es zum Waschen, Trinken und Kochen zu verwenden, sei unglaublich selten. Nur drei Prozent der weltweiten Wasservorräte seien Süßwasser, und zwei Drittel davon würden in gefrorenen Gletschern stecken oder seien aus anderen Gründen nicht verfügbar. Angesichts des erwarteten Anstiegs der Weltbevölkerung von heute 7,9 Milliarden auf 9,7 Milliarden Menschen im Jahr 2050 sei es nach Meinung der Experten wichtiger denn je, diese unbezahlbare Ressource optimal zu nutzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...