Tesla hat viele weitere seiner Supercharger in Europa für Fremdmarken freigegeben. Die Anzahl der europäischen Länder, in denen sich freigegebene Supercharger befinden, hat sich zwar nicht mehr verändert - die Anzahl an Stationen, die von E-Autos anderer Marken genutzt werden können, hingegen schon. Als im vergangenen November auch in Italien erste Stationen für alle Marken verfügbar gemacht wurden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...