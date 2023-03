ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 US-Dollar belassen. Mit einer zweiten Runde von Stellenstreichungen könnten das Unternehmen in diesem Jahr operative Kosten von rund 1,5 Milliarden US-Dollar einsparen, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Profitabilität sei das positiv, hinsichtlich der Umsätze bestünden nun aber Risiken./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / 14:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2023 / 14:50 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0231351067

