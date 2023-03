Neue Gerüchte über eine Abspaltung der Stahlsparte hatten der Aktie von Thyssenkrupp am Dienstag massiv Auftrieb verliehen. Noch ist allerdings offen, ob es wirklich zum seit Jahren immer wieder erwogenen Verkauf kommt. Die Bank of America hat sich jedenfalls schon einmal ausführlich mit dem möglichen Szenario beschäftigt.Der Bericht über ein Kaufinteresse des Finanzinvestors CVC sei zwar noch mit Vorsicht zu genießen, aber auch nicht ganz von der Hand zu weisen, so Analyst Jason Fairclough. Dass ...

