Ab heute bietet Amazon seinen Cloud-Gaming-Dienst auch in Deutschland an. Bisher war Luna nur in den USA verfügbar. Spieler können sich Pakete mit mehreren Games dazubuchen. Amazons hauseigener Cloud-Gaming-Dienst Luna ist nun auch in Deutschland verfügbar. Damit können Spieler aktuelle Videospiele auf ihrer bereits vorhandenen Hardware zocken, ohne teure Konsolen oder Gaming-PCs kaufen zu ...

