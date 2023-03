Die US-Aktienmärkte starten verhalten in den Mittwoch, nachdem sie am Dienstag noch kräftig zulegen konnten. Am Abend wird die US-Notenbank ihren Zinsentscheid mitteilen und offenbar wägen Anleger noch Chancen und Risiken ab. Insgesamt wird mit einem Anstieg der Leitzinsen um 0,25 Prozent gerechnet. Der Dow Jones notiert 45 Minuten nach dem Handelsstart rund 0,04 Prozent im Minus bei 32.550 Zählern. S&P 500 und Nasdaq Composite Index notieren ebenfalls nahezu unverändert. Alle aktuellen Entwicklungen ...

