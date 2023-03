Vaduz (ots) -Am Mittwoch, 22. März 2023, waren die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a der Realschule Balzers zu Besuch im Regierungsgebäude in Vaduz.In der Woche vom 20. bis 24. März 2023 widmen sich die Schülerinnen und Schüler dem Thema Medien. So tauschten sich die jungen Erwachsenen mit Regierungschef-Stellvertreterin und Wirtschaftsministerin Sabine Monauni im Fürst Johannes Saal über die Medienlandschaft Liechtensteins sowie deren Herausforderungen in den kommenden Jahren aus. "Ich schätze den direkten Austausch mit Jugendlichen sehr", erklärt Sabine Monauni. "Die Gespräche und Diskussionen sind sehr inspirierend und eröffnen jeweils neue Perspektiven."Neben dem Austausch mit Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni erhielten die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die Arbeit der Abteilung Information und Kommunikation der Regierung (IKR) und besichtigten den Medienraum im Regierungsgebäude.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltThomas Bischof, Persönlicher MitarbeiterT +423 236 60 39Thomas.Bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100904823