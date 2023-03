Erst letzte Woche hat Volkswagen mit dem ID.2 den lange geforderten elektrischen Kleinwagen vorgestellt. In der Grundausstattung soll das Modell unter 25.000 Euro kosten. Doch damit nicht genug: Im Rahmen der ID.2-Präsentation kündigte der Konzern auch einen noch billigeren Stromer an, bei dem es sich um den ID.1 handeln könnte.Das Modell soll in der Basisversion für unter 20.000 Euro erhältlich sein. Auf den Markt kommen solle der Kleinstwagen spätestens 2027, so VW-Markenchef Thomas Schäfer gegenüber ...

