Amazon bringt seine hauseigenen Smart-TV-Geräte nach Deutschland. Die Fire-TV-Omni-QLED-Modelle kommen mit Ambient-TV-Funktion, Alexa-Widgets und können per Sensoren erkennen, wenn eine Person den Raum betritt. In Deutschland bietet Amazon schon seit einigen Jahren Smart-TVs mit Fire TV an, die von Hardwarepartnern produziert werden. Nun verkauft der Konzern die im September 2022 vorgestellten Fire-TV-Modelle auch in Europa. Bei ihnen handelt es sich schon um die zweite ...

