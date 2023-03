Die Furcht vor einer weiteren Banken-oder Finanzkrise bringt den Goldpreis aktuell wieder in den Fokus. Am Montag stieg die Krisenwährung seit Langem über 2.000 USD/Barrel. Was jetzt beim Goldpreis zu erwarten ist, ob sich nahe dem Allzeithoch noch ein Anstieg lohnt und welche Möglichkeiten es im Bereich der Zertifikate gibt, erfahren Sie in mit Christian Köker, HSBC.