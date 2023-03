Die Analysten von Alster Research starten die Beobachtung der Aktien von Daimler Truck. Der Konzern ist in seinem Bereich Weltmarktführer. Der Marktanteil liegt bei rund 40 Prozent in den USA und 28 Prozent in Europa. Zum Konzern gehören unter anderem die Marken Freightliner und Setra. 2022 lag der Umsatz bei 50,94 Milliarden Euro, 2023 rechnen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...