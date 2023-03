Das "Willow-Project" dominiert derzeit die sozialen Medien. Der Energiekonzern ConocoPhillips will in Alaska über einen Zeitraum von 30 Jahren rund 600 Millionen Barrel Öl fördern. Obwohl der Ölpreis entlastet und Arbeitsplätze in der Region geschaffen werden sollen, erntet das Vorhaben viel Kritik. Mit der Genehmigung des Projekts bricht US-Präsident Joe Biden nämlich sein Wahlversprechen, keine neuen Öl- und Gasförderungsprojekte mehr auf staatlichem Boden zuzulassen. Aber nicht nur das sorgte für Unmut bei vor allem jungen Menschen. Durch die Erdölförderung über drei Bohrstellen werden die Lebensräume wilder Tiere zerstört und massive Klimaschäden angerichtet. Der Aktienkurs von ConocoPhillips zeigte sich unbeeindruckt vom Widerstand auf Instagram und TikTok. Ob das für die Investition in den Ölkonzern spricht, verrät Florian Söllner. Außerdem stellt er Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien vor. Gerade Solar- und Windunternehmen sind zuletzt stark gelaufen an der Börse. Welche Werte in Zukunft für mehr Power im Depot sorgen, erfahren Sie im Interview.