Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED wird um 19:00 Uhr über eine Zinserhöhung entscheiden und neue Prognosen vorlegen, so die Experten von XTB.Die Powell-Konferenz beginne um 18:30 Uhr.Werde die FED ihre Politik abschwächen?Noch am 8. März habe der Markt spekuliert, dass die FED die Zinsen im März um 50 Basispunkte anheben könnte und das Zinshoch über 5,5% liegen könnte (dies sei das Basisszenario gewesen). Der Zusammenbruch der SVB und die Übernahme der Credit Suisse hätten den Markt völlig verändert. Obwohl die Krise scheinbar abgewendet worden sei, könnte dieses Risiko theoretisch mit verdoppelter Kraft zurückkehren, was die Krise von 2008 wiederholen könnte. ...

