Der kanadische Brennstoffzellenpionier ist schon seit 1979 im Geschäft, bisher aber weitestgehend defizitär geblieben. So auch im vierten Quartal 2022, in dem sich der Verlust je Aktie von 0,12 auf 0,15 $ ausgeweitet hat. Der Umsatz brach um 44 % auf 20,5 Mio. $ ein. Im gesamten Jahr ist der Verlust je Aktie von 0,39 auf 0,58 $ gestiegen. Der Umsatz ist um knapp 21 % auf 83,8 Mio. $ zurückgegangen. Die Zahlen waren insgesamt schlechter als erwartet. Ballard Power bleibt somit ein tragischer Fall im Brennstoffzellenbusiness: Trotz aller technischer Expertise gelingt es nicht, dieses Know-how nachhaltig in Umsatz und Gewinn umzumünzen.