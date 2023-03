Düsseldorf (ots) -



Magdalena Möhlenkamp (36) soll neue Generalsekretärin der NRW-SPD werden. Das gab SPD-Parteichef Thomas Kutschaty nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe) am Mittwoch bei einer internen Telefonkonferenz bekannt. Möhlenkamp soll beim Landesparteitag am 6. Mai in Bochum zur Nachfolgerin von Nadja Lüders gewählt werden, die nicht mehr erneut für das Amt kandidiert. Lüders hatte die Verantwortung für Organisationsmängel beim Landtagwahlkampf 2022 übernommen, bei dem die NRW-SPD mit 26,7 Prozent das historisch schlechteste Ergebnis in Nordrhein-Westfalen erzielt hatte. Kutschaty will bei dem Parteitag erneut für den Parteivorsitz kandidieren. Die Juristin Möhlenkamp gehört dem SPD-Landesvorstand an und kommt aus Bonn.



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5470041

Gold geht durch die Decke! - Experte zeigt exklusiven Geheimtipp Gold zieht an! Diese Gold-Aktie sollten Sie sich jetzt ansehen! Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich. Hier klicken!