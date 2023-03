DJ PTA-HV: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Ordentliche Hauptversammlung 2023

Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG

München (pta/22.03.2023/17:15) - Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München

Event-ID: GMETBMW123BS, GMETBMW323BS, GMETBMWA23BS ISIN: DE0005190003, DE0005190037, DE000A32VPD6

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2023

?A. Einberufung und Tagesordnung

Hiermit berufen wir die 103. ordentliche Hauptversammlung der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (nachfolgend auch "BMW AG" oder die "Gesellschaft" genannt) mit dem Sitz in München

am Donnerstag, 11. Mai 2023, um 10:00 Uhr (MESZ) ein.

Die Hauptversammlung wird gemäß § 118a Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit § 26n Absatz 1 des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz (EGAktG) mit Zustimmung des Aufsichtsrats als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) stattfinden. Für angemeldete Aktionäre wird die virtuelle Hauptversammlung in voller Länge aus der BMW Welt, Am Olympiapark 1, 80809 München unter

www.bmwgroup.com/hv-service

live im Internet übertragen.

TOP 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern zum 31. Dezember 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat. Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist damit festgestellt.

Die vorstehend genannten Unterlagen, die den erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach den §§ 289a und 315a Handelsgesetzbuch (HGB) enthalten, und die Erklärung zur Unternehmensführung nach den §§ 289f, 315d HGB mit der Corporate Governance Berichterstattung sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.bmwgroup.com/hauptversammlung

verfügbar. Sie werden auch in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert.

TOP 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 5.480.586.722,58 EUR wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 8,52 EUR je Vorzugsaktie ohne Stimmrecht im Nennbetrag von 1 EUR auf das dividendenberechtigte Grundkapital (57.829.778 Vorzugsaktien), das sind 492.709.708,56 EUR;

- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 8,50 EUR je Stammaktie im Nennbetrag von 1 EUR auf das dividendenberechtigte Grundkapital (583.472.102 Stammaktien), das sind 4.959.512.867,00 EUR;

- Einstellung des verbleibenden Betrags in Höhe von 28.364.147,02 EUR in die anderen Gewinnrücklagen.

Dividende je Vorzugsaktie 8,52 EUR Dividende je Stammaktie 8,50 EUR Ausschüttungssumme 5.452.222.575,56 EUR Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen 28.364.147,02 EUR

Der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns berücksichtigt 18.523.094 eigene Stammaktien und 1.574.526 eigene Vorzugsaktien, die am Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses am 7. März 2023 von der Gesellschaft gehalten wurden. Diese Aktien sind gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt.

Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien gegenüber dem oben berücksichtigten Stand am Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses verändern. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung in diesem Fall einen aktualisierten Beschlussvorschlag mit unveränderter Dividendenhöhe je dividendenberechtigter Aktie und entsprechend angepassten Beträgen für die Ausschüttungssummen und die Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen unterbreiten.

Die Dividende ist gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 AktG am dritten auf die Hauptversammlung folgenden Geschäftstag zur Zahlung fällig. Die Auszahlung ist daher für den 16. Mai 2023 vorgesehen.

TOP 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu entlasten.

Der Versammlungsleiter beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Sammelabstimmung über die Gesamtentlastung der Mitglieder des Vorstands entscheiden zu lassen.

TOP 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die nachfolgend unter den Ziffern 4.1 bis 4.22 genannten, im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu entlasten:

4.1 Dr. Norbert Reithofer (Vorsitzender)

4.2 Manfred Schoch (stellv. Vorsitzender)

4.3 Stefan Quandt (stellv. Vorsitzender)

4.4 Stefan Schmid (stellv. Vorsitzender)

4.5 Dr. Kurt Bock (stellv. Vorsitzender)

4.6 Christiane Benner

4.7 Dr. Marc Bitzer

4.8 Bernhard Ebner

4.9 Rachel Empey

4.10 Dr. Heinrich Hiesinger

4.11 Johann Horn

4.12 Dr. h.c. Susanne Klatten

4.13 Jens Köhler

4.14 Gerhard Kurz

4.15 André Mandl

4.16 Dr. Dominique Mohabeer

4.17 Anke Schäferkordt

4.18 Prof. Dr. Christoph M. Schmidt

4.19 Dr. Vishal Sikka

4.20 Sibylle Wankel

4.21 Dr. Thomas Wittig

4.22 Werner Zierer

Der Versammlungsleiter beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats entscheiden zu lassen.

Eine Übersicht zur Sitzungsteilnahme der Aufsichtsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2022 ist unter

www.bmwgroup.com/hauptversammlung

(TOP 4: Sitzungsteilnahme der Aufsichtsratsmitglieder 2022) abrufbar.

TOP 5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 zu billigen.

Neben der Prüfung auf Vollständigkeit gemäß § 162 Absatz 3 AktG hat der Wirtschaftsprüfer den Vergütungsbericht über die gesetzlichen Anforderungen hinaus auch inhaltlich geprüft und einen entsprechenden Prüfungsvermerk erstellt.

Der Vergütungsbericht einschließlich des Prüfungsvermerks ist in Abschnitt C dieser Einberufungsunterlage abgedruckt. Nebst zusammenfassender Präsentation (TOP 5(1): Präsentation zum Vergütungsbericht) ist der Vergütungsbericht außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.bmwgroup.com/hauptversammlung

(TOP 5(2): Vergütungsbericht) abrufbar.

TOP 6. Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Konzernzwischenabschlusses und des Konzernzwischenlageberichts über die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2023 zu bestellen.

Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung an den Aufsichtsrat erklärt, dass diese frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine Klausel der in Artikel 16 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 genannten Art auferlegt wurde.

TOP 7. Wahl zum Aufsichtsrat

Die laufende Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Dr. Kurt Bock endet mit der Beendigung der Hauptversammlung am 11. Mai 2023. Von der Hauptversammlung ist daher ein Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner zu wählen.

Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen gemäß §§ 96 Absätze 1 und 2, 101 Absatz 1 AktG und § 7 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 des Mitbestimmungsgesetzes. Er besteht daher aus je zehn Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer. Zudem hat sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 % aus Männern zusammenzusetzen (Mindestanteilsgebot).

Die Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat haben der Gesamterfüllung gemäß § 96 Absatz 2 Satz 3 AktG widersprochen, sodass der Mindestanteil für diese Aufsichtsratswahl von der Seite der Anteilseignervertreter getrennt zu erfüllen ist. Somit müssen die Anteilseigner mit jeweils mindestens drei Frauen und Männern im Aufsichtsrat vertreten sein. Ohne das oben genannte Aufsichtsratsmitglied gehören dem Aufsichtsrat auf Anteilseignerseite drei Frauen und sechs Männer an. Das Mindestanteilsgebot ist also bereits erfüllt. Die Hauptversammlung kann daher entweder eine Frau oder einen Mann in den Aufsichtsrat wählen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Kurt Bock, Heidelberg, Vorsitzender des Aufsichtsrats der BASF SE, für eine weitere Amtszeit ab Beendigung der Hauptversammlung am 11. Mai 2023 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 entscheidet, zum Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre zu wählen.

Der vorgeschlagene Kandidat ist seit 2018 Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, seit 2020 Mitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses und seit 2021 stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats sowie Mitglied des Personalausschusses und des Nominierungsausschusses.

