EQS-News: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Dividende

PATRIZIA Geschäftsbericht 2022: Solide operative Geschäftsentwicklung, erfolgreiche Transformation und fünfte Dividendenerhöhung in Folge



22.03.2023 / 17:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



• Vorläufige Finanzergebnisse bestätigt: Solide operative Geschäftsentwicklung in einem volatilen und sich schnell verändernden Marktumfeld

• Erfolgreiche Transformation in einen globalen Real Asset Investment Manager schafft widerstandsfähige Plattform mit breit diversifizierten Assets under Management (AUM) über Sektoren und Regionen hinweg

• Dividendenerhöhung um 3,1% auf 0,33 EUR je Aktie, fünfte Dividendenerhöhung in Folge

• Vorsichtig optimistischer Ausblick: EBITDA zwischen 50,0 - 90,0 Mio. EUR erwartet, weiteres AUM-Wachstum auf eine Bandbreite von 60,0 - 65,0 Mrd. EUR erwartet, Fortsetzung des Wachstums der wiederkehrenden Verwaltungsgebühren



Augsburg, 22. März 2023. PATRIZIA, ein führender Partner für globale Real Assets, hat heute seinen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht und die am 27. Februar 2023 an den Markt kommunizierten Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt.



Im abgelaufenen Geschäftsjahr beeinflussten das geopolitische Umfeld und makroökonomische Veränderungen die Investitionstätigkeit der Kunden von PATRIZIA. Aufgrund des zunehmend diversifizierten internationalen Produktangebots im Immobilien- und Infrastrukturbereich und dem Geschäftsmodell als Asset Manager ohne wesentliche eigene Bilanzinvestitionen konnte PATRIZIA in einem volatilen und sich schnell verändernden Marktumfeld die Widerstandsfähigkeit des operativen Geschäfts unter Beweis stellen.



Finanzielle Ergebnisse

Das verwaltete Vermögen (AUM) wuchs sowohl organisch als auch anorganisch weiter auf 59,1 Mrd. EUR (+21,6% ggü. Vorjahr). Die Gebühreneinnahmen insgesamt beliefen sich auf 324,7 Mio. EUR (-5,2% ggü. Vorjahr), wobei die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren (241,0 Mio. EUR, +15,3% ggü. Vorjahr) den größten Beitrag zum Wachstum der Gebühreneinnahmen insgesamt im GJ 2022 leisteten. Der Gegenwind am Markt führte im Berichtsjahr zu einer vorübergehend gedämpften Kundenaktivität, was sich insbesondere auf die Transaktionsgebühren (22,5 Mio. EUR, -56,3% ggü. Vorjahr) und die leistungsabhängigen Gebühren (61,2 Mio. EUR, -25,3% ggü. Vorjahr) auswirkte. In einem sich abschwächenden Marktumfeld erzielte PATRIZIA ein EBITDA von 78,9 Mio. EUR (-38,8% ggü. Vorjahr), was einer EBITDA Marge von 24,0% (-12,5 PP ggü. Vorjahr) entspricht. Während das EBITDA gegenüber dem Vorjahr deutlich rückläufig war, konnte der operative Cashflow der Gruppe im GJ 2022 mit 120,9 Mio. EUR (+312,1% ggü. Vorjahr) stark gesteigert werden.



Umsetzung der strategischen Transformationsziele

PATRIZIA hat den Wandel zum führenden Partner für globale Real Assets erfolgreich fortgesetzt. Das Unternehmen hat seine Fähigkeiten im Real Asset Investment Management deutlich ausgebaut, insbesondere durch die Stärkung des Kompetenzprofils im Bereich Infrastruktur.



Der Erwerb von Whitehelm Capital war eine transformatorische Akquisition, da das Produktangebot und die Expertise im Bereich Infrastrukturinvestments das bestehende Portfolio an Investmentlösungen deutlich ausweiteten. Durch den Erwerb wurden nicht nur die Investitionsmöglichkeiten für die Kunden der PATRIZIA erweitert, sondern auch die Infrastruktur-Engagements der Gesellschaft auf 8,8 Mrd. EUR AUM zum Jahresende mehr als vervierfacht und die Höhe der wiederkehrenden Verwaltungsgebühren weiter gesteigert. Zudem wird die Ertragslage der PATRIZIA über Marktzyklen hinweg gestärkt. Die mittelfristige Strategie des Unternehmens bleibt unverändert und zielt auf ein deutliches Wachstum des Infrastrukturgeschäfts und des verwalteten Vermögens ab.



Auch der Erwerb von ADVANTAGE Investment Partners in Dänemark wurde im Dezember 2022 erfolgreich abgeschlossen. Die in Kopenhagen ansässige Gesellschaft, die zum Jahresende 2,2 Mrd. EUR AUM verwaltete, verfügt sowohl über direkte als auch über Wholesale-Vertriebskanäle und ergänzt das Produktangebot der auf Multi Manager Immobilienangebote spezialisierten PATRIZIA Global Partners optimal.



Beide Akquisitionen erweitern das Produktangebot und die Plattform über Europa hinaus und stärken gleichzeitig die Vertriebskapazitäten.



Darüber hinaus zielt die erfolgte Reorganisation der operativen Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2022 auf eine Verbesserung der Effizienz ab und setzt Prioritäten für zukünftiges Wachstum.



Fundraising & Investitionstätigkeit

PATRIZIA konnte ihre Plattform aufgrund des gesunden und widerstandsfähigen Kerngeschäfts mit deutschen Wurzeln weiter ausbauen. Ungeachtet des makroökonomischen Umfelds konnten die Teams Anlagestrategien in den Bereichen Immobilien und Infrastruktur im Einklang mit den vier Megatrends Demografie, Urbanisierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung sowie Anlagestrategien mit einem klaren ESG-Fokus auflegen und weiter ausbauen. Der Anteil der Flagship-Fonds wuchs deutlich und belief sich zum Jahresende auf fast die Hälfte der gesamten AUM, wobei das Ziel verfolgt wird, den Anteil mittelfristig weiter deutlich zu erhöhen.



In der Region Asien-Pazifik (APAC), die zu den Wachstumsinitiativen von PATRIZIA gehört, konnte das Unternehmen mit dem Gewinn von zwei neuen, großen Mandaten einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Die beiden aufgelegten Produkte mit einem Investitionsvolumen von jeweils bis zu 1 Mrd. USD bieten Zugang zu Infrastruktur in der APAC-Region und Immobilieninvestments in Japan. Zusätzlich wird das Wachstum durch unseren neuen regionalen Standort in Singapur vorangetrieben.



Zum Jahresende beliefen sich die von Kunden zugesagten und noch nicht investierten Mittel in den verwalteten Fonds auf mehr als 4,0 Mrd. EUR. Diese können sofort eingesetzt werden, wenn sich Marktchancen ergeben.



Dividende und Ausblick

PATRIZIA verfügt weiterhin über ein robustes Geschäftsmodell mit starken Bilanzkennzahlen und einer soliden Cashflow-Generierung. Vor diesem Hintergrund schlägt das Management, gemeinsam mit dem Verwaltungsrat, eine Dividende je Aktie von 0,33 EUR für das GJ 2022 vor, was einem Wachstum von 3,1% ggü. Vorjahr und der fünften Dividendenerhöhung in Folge entspricht.



Trotz der anhaltenden Herausforderungen im makroökonomischen Umfeld geht PATRIZIA mit vorsichtigem Optimismus in das Jahr 2023. Unter der Voraussetzung, dass sich die Kunden- und Marktaktivitäten in der zweiten Jahreshälfte 2023 beleben, erwartet das Unternehmen ein Wachstum des verwalteten Vermögens auf 60,0 - 65,0 Mrd. EUR und ein EBITDA zwischen 50,0 - 90,0 Mio. EUR, was einer EBITDA Marge zwischen 15,6 - 24,3% für das Geschäftsjahr 2023 entspricht.



Den Geschäftsbericht 2022, das Video Statement zum Geschäftsjahr 2022 von Christoph Glaser, CFO, und weitere Begleitdokumente finden Sie hier: https://www.patrizia.ag/de/aktionaere/neueste-veroeffentlichungen/

Den Vergütungsbericht 2022 finden Sie hier: https://www.patrizia.ag/de/aktionaere/corporate-governance/verguetung/

Den Nachhaltigkeitsbericht 2022 finden Sie ab dem 28. März 2023 hier: https://www.patrizia.ag/de/aktionaere/news-publikationen/nachhaltigkeitsberichte/



PATRIZIA: A leading partner for global real assets

Die weltweit tätige PATRIZIA bietet seit 39 Jahren Investments in Immobilien und Infrastruktur für institutionelle, semi-professionelle und private Anleger an. PATRIZIA verwaltet derzeit mehr als 59 Mrd. EUR Assets under Management und ist mit über 1.000 Mitarbeitern an 28 Standorten vertreten. Seit 1984 investiert PATRIZIA mit dem Ziel, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, und engagiert sich seit ihrer Gründung zudem über die PATRIZIA Foundation, die in den letzten 24 Jahren weltweit rund 250.000 bedürftigen Kindern Zugang zu Bildung und damit die Chance auf ein besseres Leben ermöglicht hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag



Kontakt:

Martin Praum

Head of Investor Relations & Group Reporting

Tel.:+49 69 643505-1114

investor.relations@patrizia.ag



22.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com