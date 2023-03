Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. GameStop, Nike, NVIDIA, First Republic Bank)

Anzeige / Werbung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.

First Republic Bank GameStop NVIDIA Tesla C3.ai Nike Credit Suisse Advanced Micro Devices UBS Apple

Die US-Notenbank war bisher entschlossen, die anhaltend hohe Inflation durch Zinserhöhungen zu bekämpfen, aber diese Strategie wird nun auf die Probe gestellt, nachdem sie nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den USA das globale Finanzsystem in Schwierigkeiten gebracht hat, wobei sich die Ansteckung über den Atlantik ausgebreitet und zur Rettung der zweitgrößten Schweizer Bank geführt hat.

Ökonomen gehen davon aus, dass die US-Notenbank heute trotz dieser Bedenken eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornehmen wird, obwohl die Chance besteht, dass es gar keine Änderung gibt. Die Augen richten sich auch auf Kommentare zum künftigen Pfad der Zinserhöhungen, da die Märkte auf Anzeichen für eine mögliche Pause bei den Zinserhöhungen achten.

Bankaktien stehen im Vorfeld der Fed-Entscheidung weiterhin im Rampenlicht, und First Republic steht nach Liquiditätsproblemen im Mittelpunkt des Interesses. Die Aktie hat sich gestern etwas erholt, ist aber immer noch volatil und liegt heute 5,3 % im Minus, ist also weit davon entfernt, den Rückgang von 87 % im Jahr 2023 wieder wettzumachen. Berichte, wonach JPMorgan einen neuen Rettungsplan ausarbeitet, hatten gestern für eine - offenbar vorübergehende - gewisse Zuversicht gesorgt. Eine Gruppe großer Kreditgeber, darunter JPMorgan, hatte letzte Woche zugesagt, First Republic mit Einlagen in Höhe von 30 Mrd. USD zu versorgen, um die Bank zu stützen und die Ängste einzudämmen, aber JPMorgan erwägt nun laut Bloomberg, einen Vorschlag zu unterbreiten, um diese Mittel ganz oder teilweise in Kapital umzuwandeln. Die Führungskräfte der Wall Street-Banken trafen sich gestern in Washington, um die Angelegenheit und die allgemeine Bedrohung für die Branche zu erörtern, und werden die Gespräche heute fortsetzen. First Republic versucht, Barmittel zu beschaffen, und es wird vermutet, dass das Unternehmen auch für einen Verkauf an einen Konkurrenten offen ist, aber es gab heute neue Berichte, dass es nach Möglichkeiten sucht, sich selbst zu verkleinern, wenn es nicht in der Lage ist, neue Mittel zu beschaffen, so ungenannte Quellen, die mit Reuters sprachen. Dies würde den Verkauf von Teilen des Geschäfts, einschließlich eines Teils des Kreditportfolios, beinhalten, um Barmittel zu generieren und gleichzeitig die Kosten zu senken.

Apple fällt heute leicht, nachdem die Aktie gestern auf einem Sechsmonatshoch schloss. Der iPhone-Hersteller hat sich deutlich besser entwickelt als der breite Markt, nachdem er seit Anfang 2023 um 27 % gestiegen ist. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt steht kurz davor, ein Golden Cross über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zu bilden, was ein neues Aufwärtssignal für die Aktie darstellen würde.

NVIDIA steigt um 0,5% auf 263,29 $ und eröffnet auf einem neuen 11-Monats-Hoch, nachdem eine Reihe von Brokern ihre Kursziele angehoben haben, nachdem sie von den Aussichten im Bereich der künstlichen Intelligenz während der Entwicklerkonferenz des Unternehmens beeindruckt waren. Zu den Brokern, die ihr Kursziel anhoben, gehörten Wells Fargo auf $320 von $275, Mizuho auf $290 von $230, BMO auf $305 von $255 und Truist Securities auf $289 von $266. Rosenblatt Securities, die ein Kursziel von 320 $ haben, sagten, dass die KI-Dynamik und NVIDIAs bestehende Roadmaps für Hardware und Software "das Finanzmodell im nächsten Jahrzehnt wesentlich verändern werden". Gestern hielt der CEO und Gründer von NVIDIA, Jensen Huang, die Hauptrede der Konferenz, die laut Rosenblatt "NVIDIAs beängstigende Führungsrolle in dem, was wir für den größten Halbzyklus halten, den wir die Mutter aller Zyklen nennen", unterstreicht. JPMorgan stimmte zu, dass NVIDIA seinen Konkurrenten voraus ist, während Bernstein sagte, dass NVIDIA die Aktie ist, die man braucht, um sich den Möglichkeiten der generativen KI auszusetzen.

Nike fällt um 1,1 % auf 124,26 $, da sich die Anleger über die Margen sorgen, da das Unternehmen damit kämpft, unerwünschte Bestände abzubauen, was die Entscheidung, die Umsatzprognose für das Gesamtjahr anzuheben, überlagert. Nike sagte, dass das Unternehmen nun ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich anstrebt, statt wie zuvor im niedrigen einstelligen Bereich, da Umsatz und Gewinn im letzten Quartal besser als erwartet ausfielen. Die Erträge stehen weiterhin unter Druck, da höhere Kosten und überschüssige Lagerbestände das Unternehmen zwingen, mehr Rabatte zu gewähren. Nike sagte, dass sich die Lagerbestände in den letzten sechs Monaten verbessert haben und dass das Unternehmen auch im Jahr 2023 weiter daran arbeiten wird, sie abzubauen. Positiv zu vermerken ist, dass die Wiedereröffnung des chinesischen Marktes für Nike in naher Zukunft vielversprechend sein dürfte. Mehrere Broker haben heute Morgen ihre Kursziele für Nike angehoben. Am bemerkenswertesten war die Heraufstufung auf "Overweight" durch Barclays und die Anhebung von $110 auf $154.

GameStop steigt um mehr als 40% und eröffnete auf dem höchsten Stand seit über drei Monaten, nachdem das Unternehmen gestern am späten Abend die Erwartungen der Wall Street übertroffen und die Zweifler widerlegt hat, indem es seinen ersten Quartalsgewinn seit zwei Jahren bekannt gab. Der Spielehändler und Favorit unter den Meme-Aktien lieferte einen Nettogewinn von 48,2 Millionen Dollar im Quartal, eine willkommene Überraschung, da die Wall Street Verluste erwartet hatte. Der Gewinn stand im Mittelpunkt, obwohl der Umsatz im dritten Quartal in Folge zurückging. CEO Matt Furlong sagte, dass GameStop nun einen "Weg zur Profitabilität" eingeschlagen habe, gab aber keinen Ausblick auf 2023. Dennoch haben die Anleger die Nachricht begrüßt, da die Wall Street davon ausging, dass GameStop mindestens die nächsten zwei Jahre in den roten Zahlen bleiben würde. Wedbush erhöhte sein Kursziel für die Aktie von 5,30 $ auf 6,50 $.

