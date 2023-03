DJ PTA-RPT: 3U HOLDING AG: Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen gemäß § 111c AktG

Geschäfte mit nahestehenden Personen gemäß § 111c Abs. 2 AktG

Marburg (pta/22.03.2023/17:55) - Marburg, den 22. März 2023. Die 3U HOLDING AG (Gesellschaft) hat heute mit Herrn Michael Schmidt einen Darlehensvertrag abgeschlossen. Michael Schmidt ist aufgrund seiner Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Gesellschaft und seiner Aktionärsstellung nahestehende Person im Sinne des § 111a AktG.

Nach dem Darlehensvertrag gewährt die Gesellschaft Herrn Schmidt ein endfälliges Darlehen in Höhe von 2,7 Mio. Euro mit einer Verzinsung in Höhe von 4,06 % p. a. und einer Laufzeit bis zum 19. Mai 2023. Der Darlehensbetrag ist mit Abschluss des Darlehensvertrages zur Auszahlung fällig. Der Zinssatz entspricht dem aktuellen von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Effektivzinssatz für das Neugeschäft von Banken mit wirtschaftlich selbständigen Privatpersonen und anfänglicher Zinsbindung bis zu einem Jahr. Zur Besicherung des Darlehens hat Herr Schmidt der Gesellschaft einen künftigen Kaufpreisanspruch gegen eine GmbH in Höhe des Nennbetrags des Darlehens nebst Zinsen zur Sicherheit abgetreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hatte dem Darlehensvertrag bereits vor dessen Abschluss gemäß §§ 111b und 115 AktG zugestimmt.

Veröffentlichende Person: Dr. Joachim Fleïng Head of Investor Relations Tel.: +49 6421 999-1200 Fax: +49 6421 999-1222 E-Mail: ir@3u.net

Emittent

3U HOLDING AG Frauenbergstr. 31-33 35039 Marburg Deutschland LEI: 529900VVQ4470YJ67K26

Handelsregister: Amtsgericht Marburg HRB 4680

ISIN DE0005167902 Handelsplätze: XETRA Tradegate Frankfurt, Berlin, Hamburg/Hannover, Düsseldorf, München, Stuttgart

Über 3U:

Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an.

Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

(Ende)

Aussender: 3U HOLDING AG Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Joachim Fleing Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: IR@3U.net Website: www.3u.net

ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2023 12:55 ET (16:55 GMT)