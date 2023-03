(shareribs.com) Frankfurt / New York 22.03.2023 - Biotech-Aktien zeigen sich am Mittwoch leichter. Die Papiere von Evotec und MorphoSys geben nach. Anleger halten sich vor der heutigen Zinsentscheidung in den USA zurück. Auch an der Wall Street gibt der Sektor nach. Der DAX notiert 0,2 Prozent fester bei 15.231 Punkten, gestützt von Covestro, Zalando und Infineon. Auf der Verliererseite stehen Vonovia, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...