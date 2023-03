Stuttgart (ots) -



Im Schatten des Tötungsdelikts unter Kindern im westfälischen Freudenberg enthält die jüngste Kriminalitätsstatistik für Baden-Württemberg so manchen gesellschaftlichen Sprengstoff. Dass Acht- bis 13-Jährige deutlich zunehmend als Tatverdächtige bei Gewalttaten auffällig werden, ist jedenfalls nichts, was man als reine Panikmacherei abtun sollte. Ein landesweites Plus von 60 Prozent über zwei Jahre ist durchaus ein Alarmsignal. Natürlich hat es schon immer Raufereien gegeben, die früher eben nie angezeigt wurden. Wer aber im Alltag genauer hinschaut, mag sich hier und da schon auch die Frage stellen, welche Erziehung und Grenzen manche Kinder erfahren. Körperliche Gewalt ist jedenfalls ein zunehmendes Problem. Dass die Zahl der Gewaltdelikte im Südwesten über 25 Jahre von 48 000 auf 86 000 zugenommen hat, ist durchaus beunruhigend.



Pressekontakt:



Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Frank Schwaibold

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5470065

Gold geht durch die Decke! - Experte zeigt exklusiven Geheimtipp Gold zieht an! Diese Gold-Aktie sollten Sie sich jetzt ansehen! Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich. Hier klicken!