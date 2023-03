Berlin (ots) -Ein Kanzler im Regen, eine Windkraftanlage aus der Vogelperspektive, ekstatischer Frankfurter Fußball-Jubel und mehr: Die Deutsche Presse-Agentur hat heute ihre besten Fotos des Jahres 2022 ausgezeichnet. Der erste Platz in der Kategorie News ging an Kay Nietfeld, der Bundeskanzler Olaf Scholz geschützt von zahlreichen Regenschirmen bei einem Besuch im stürmischen Oslo fotografierte. Die weiteren Siegerbilder: Bernd Weißbrod mit einem Foto des Tänzers Luca Pannacci im Theaterhaus in Stuttgart (Arts & Entertainment), Jens Büttner mit Menschen auf einem Windkraftrad von oben (Features), Arne Dedert mit feiernden Frankfurter Fußballfans beim Gewinn der Europa-League (Sports), Sebastian Kahnert mit einer Home-Office-Situation (Symbolbild) sowie Oliver Weiken mit afghanischen Kohle-Bergleuten in der Provinz Baghlan (Story). Insgesamt haben 46 Fotografinnen und Fotografen rund 850 Motive eingereicht."An 365 Tagen im Jahr zeigt die dpa die wichtigsten Ereignisse rund um den Globus im Bild. Der unabhängige Blick der Agentur ist ein wesentlicher Faktor für die tägliche Berichterstattung unserer Kunden und für den Journalismus in unserem Land insgesamt", sagt Silke Brüggemeier, stellvertretende Chefredakteurin und Chefin Visuelles bei dpa. "Wir danken unseren Fotografinnen und Fotografen für ihr Engagement, ihren Einsatz und ihre Leidenschaft. Sie alle haben mit ihrer Arbeit einen wichtigen Anteil daran, den Menschen ein realistisches und faktenbasiertes Bild des Geschehens in Deutschland und der Welt zu liefern", ergänzt Redaktionsleiter Foto Peer Grimm.Die internationale Fachjury der dpa-Bilder des Jahres:- Joachim Herrmann, Thomson Reuters, Senior Editor in Charge- Marianne Mischler, Keystone-SDA, Chefredaktorin Visuell- Emilio Morenatti, Associated Press (AP), Fotograf- Uta Tochtermann, Agence France-Press (AFP), Chief Editor for AFP Photo Germany and Northeastern Europe(Leitung der Jury: Peer Grimm, dpa-Redaktionsleiter Foto)Die Preisträger:Kategorie News1. Platz: Kay NietfeldBundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Regen auf dem Weg zu einem Gespräch mit dem norwegischen Ministerpräsidenten in Oslo auf einem Elektroschiff. (15.8.2022)2. Platz: Boris RoesslerVermummte Polizisten führen den festgenommenen, mutmaßlichen Hauptverdächtigen des so genannten "Reichsbürger"-Umsturzes - Heinrich Prinz Reuß XIII. - aus seiner Villa in Frankfurt ab. (7.12.2022)3. Platz: Matthias BeinEin Zug der Harzer Schmalspurbahnen GmbH fährt durch den abgestorbenen Fichtenwald hinauf zum Brocken. (13.9.2022)Kategorie Features1. Platz: Jens BüttnerLokalpolitiker und interessierte Bürger besichtigten die Turbinen auf einer Windkraftanlage mit geöffnetem Dach in Mecklenburg-Vorpommern. (Luftaufnahme mit einer Drohne) (14.6.2022)2. Platz: Sven HoppeMenschen feiern in München auf dem Frühlingsfest in einem Bierzelt. (22.4.2022)3. Platz: Thomas WarnackVögel fliegen in Unlingen (Baden-Württemberg) im von der aufgehenden Sonne gelblich gefärbten Morgennebel an Bäumen vorbei. (23.10.2022)Kategorie Sports1. Platz: Arne DedertFans feiern den Sieg von Eintracht Frankfurt im Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers. (19.05.2022)2. Platz: Robert MichaelLionel Messi jubelt mit dem WM-Pokal nach dem Finalsieg Argentiniens gegen Frankreich. (18.12.2022)3. Platz: Christoph SoederChristoph Glötzner aus Deutschland im Gegenlicht der Morgensonne bei den Paralympics, Para Ski Alpin, Herren, Slalom, stehend, 1. Lauf im Nationalen Ski-Alpin-Zentrum. (13.03.2022)Kategorie Arts & Entertainment1. Platz: Bernd WeißbrodTänzer Luca Pannacci, Gauthier Dance Company, bei einer Probe im Theaterhaus in Stuttgart für den siebenteiligen Ballettabend "The Seven Sins". (1.4.2022)2. Platz: Sebastian KahnertTeilnehmer eines Rekordversuchs des Verbandes Sächsischer Carneval für die größte Outdoor-Tanzgarde auf dem Theaterplatz vor der Semperoper in Dresden. (25.09.2022)3. Platz: Arne DedertKim de l'Horizon ("Blutbuch") rasiert sich im Frankfurter Römer die Haare ab nach seiner Auszeichnung mit dem Deutschen Buchpreises 2022. (17.10.2022)Kategorie Symbolbild1. Platz: Sebastian KahnertEine Frau sitzt in einer Home-Office-Situation an einem Tisch in der Küche und arbeitet an einem Laptop (gestellte Szene). (2.3.2022)2. Platz: Sebastian GollnowEine Tochter fasst ihrem Vater in den Bart. (23.10.2022)3. Platz: Peter KneffelAnaloge Anzeigen im Gasspeicher Wolfersberg östlich von München. (23.6.2022)Kategorie Story1. Platz: Oliver WeikenBergleute beladen Esel mit Kohle aus einer informellen Kohlemine in Chinarak in der afghanischen Provinz Baghlan, bevor sie sie zu einer Sammelstelle am Fuße des Berges führen. In den Minen von Chinarak, die sich mehrere hundert Meter in den Berg hineinbohren, arbeiten täglich Hunderte von Bergleuten für einen Tageslohn von nur wenigen Euro - von Männern um die 60 bis hin zu Jungen im Alter von zehn Jahren. Die Arbeit ist nicht nur halsbrecherisch, sondern auch potenziell tödlich, denn einstürzende Minenschächte sind an der Tagesordnung. (12.11.2022)2. Platz: Sebastian GollnowDie Bewohner und Bewohnerinnen der Pflegeeinrichtung Bürgermeister-Gräf-Haus in Frankfurt am Main streicheln Shetlandponys. Etwa einmal pro Monat besuchen die Tiere die Einrichtung. (12.12.2022)3. Platz: Philipp von DitfurthTauzieher des TC Feuerstein-Horben: Rund 600 bis 700 aktive Tauzieher und Tauzieherinnen gibt es laut dem Deutschen Rasenkraftsport- und Tauziehverband (DRTV) bundesweit, ein Großteil davon im Süden. Tauziehen gilt als eine der ältesten Sportarten. Schon aus dem alten Ägypten seien Wandmalereien bekannt, auf denen Knabenmannschaften an einem Tau ziehen. (17.07.2022)- Alle Bilder auf einen Blick: www.dpa.com/de/ueber-die-dpa/eventsÜber den dpa-Bildfunk:Der dpa-Bildfunk bildet die tägliche Nachrichtenlage in Deutschland und der Welt ab. Neben der dpa-Bildberichterstattung werden jeden Tag zahlreiche aktuelle Fotos der besten Agenturen der Welt in den Bildfunk übernommen. 