Die Fed hat die Zinsen in den USA wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent angehoben. Damit hatte der Markt im Vorfeld gerechnet. Dennoch reagieren die Börse, Aktien, Gold und Kryptowährungen etwas aufgeregt. Was Anleger jetzt wissen müssen. Die US-Notenbank Fed lässt sich trotz des jüngsten Bankenbebens nicht vom Zinserhöhungskurs abbringen. Sie erhöhte den Schlüsselsatz am Mittwoch um einen Viertel-Prozentpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...