Es kam wie zuletzt von den meisten Analysten erwartet: Die US-Notenbank hat den Zinssatz um 0,25 Prozentpunkte erhöht Nun liegt der Leitzins in der Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent, teilte die Federal Reserve (Fed) am Mittwoch mit. Die Märkte reagieren in einer ersten Reaktion recht volatil. Es ist der neunte Zinsschritt in Folge. Weitere Details folgen in Kürze.

