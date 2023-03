Die US-Notenbank Fed hat soeben die Zinsen um 0,25% angehoben - ein Schritt, der so erwartet worden war (sichtbar in den Fed Fund Futures, die mit einer über 80%-prozentigen Wahrscheinlichkeit das so erwartet hatten). Hier die wichtigsten Aussagen der Fed in ihrem Statement in Headlines: - keine Nein-Stimme bei Zinsanhebung - der Passus -ongoing ...

