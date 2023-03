Annapolis, Md., 22. März 2023 (ots/PRNewswire) -Der globale Vorstand der Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) freut sich, die Ernennung von Anita Brikman zur Präsidentin und Geschäftsführerin der Vereinigung bekannt zu geben. Anita wird ihr Amt offiziell am 17. April 2023 antreten.Anita kommt zu PPTA mit einer Fülle von Erfahrungen in den Bereichen Kommunikation und Public Affairs in einer Reihe von Gesundheitseinrichtungen. Unmittelbar vor ihrer Ankunft bei der PPTA war sie gleichzeitig als leitende Vizepräsidentin für Kommunikation und öffentliche Angelegenheiten bei der Consumer Healthcare Products Association (CHPA) und als Geschäftsführerin der CHPA Educational Foundation (CHPAEF) tätig. In beiden Funktionen fungierte Anita als nationaler Sprecher und vertrat sowohl CHPA als auch CHPAEF über alle Presse- und Werbekanäle hinweg.Anita verfügt auch über umfangreiche Erfahrungen in den Medien, da sie fast 20 Jahre lang als Nachrichtensprecherin und medizinische Reporterin für WUSA9 TV (CBS) in Washington, D.C. und WPVI TV (ABC) in Philadelphia tätig war.Sie hat einen Bachelor of Science in Massenkommunikation von der Miami University in Oxford, Ohio.Giles Platford, Vorsitzender des Global Executive Board, sagte: "Es ist mir eine Freude, Anita zu einer Zeit bei der PPTA willkommen zu heißen, in der unser Industriesektor sowohl mit tiefgreifenden Herausforderungen als auch mit bedeutenden Chancen konfrontiert ist. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass PPTA die beste Führung hat, um sicherzustellen, um sicherzustellen, dass wir zu einer Politik beitragen, die ein hohes Maß an Spendergesundheit erhält und fördert und den Zugang der Patienten zu lebensrettenden Plasmaprotein-Therapien verbessert. Der globale Vorstand ist zuversichtlich, dass Anita diese Führungsrolle übernehmen kann."Anita Brikman sagte: "Die Mission der PPTA - Patienten mit seltenen Krankheiten durch lebensrettende und verbessernde Therapien zu helfen - ist von entscheidender Bedeutung. Ich fühle mich geehrt, an die Spitze der Vereinigung gewählt worden zu sein. Die von der PPTA betreuten Patienten, die Mitgliedsunternehmen und die engagierten PPTA-Mitarbeiter sind inspirierend. Ich freue mich darauf, mit allen Beteiligten und den Stakeholdern der Branche zusammenzuarbeiten."Logo - https://mma.prnewswire.com/media/807867/Plasma_Protein_Therapeutics_Association_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ppta-begruWt-anita-brikman-als-neue-vorstandsvorsitzende-301778967.htmlPressekontakt:Faraz Kermani (FKermani@pptaglobal.org),Senior Director,Head of Global Communications,PPTA EuropeOriginal-Content von: Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169333/5470083