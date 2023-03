Die CLEEN Energy AG weist für das Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz in Höhe von 21,8 Mio. Euro und eine Betriebsleistung von 23,4 Mio. Euro aus. Das EBITDA liegt bei -298.000 Euro und das EBT bei -812.000 Euro. Ausschlaggebend für das Minus seien Verzögerung von Projekten, gestiegene Einkaufspreise, sowie der Fokus auf die Entwicklung von nationalen und internationalen Großprojekten, welche sich nur teilweise ergebniswirksam auswirken, so das Unternehmen. Für das laufende Jahr rechnet das Management mit einem Umsatzniveau in Höhe von 25 Mio. Euro und einem positiven EBIT aus. Der Umsatz werde aktuell bereits vollständig durch booked business abgedeckt, wie es heißt. Die CLEEN Energy AG erwarb im Geschäftsjahr 2022 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...