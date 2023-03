Zusagen des privaten Sektors auf der UN-Wasserkonferenz 2023 sind in der Wasser-Aktionsagenda zur Beschleunigung des Fortschritts bei der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in den nächsten 5 Jahren enthalten

Siebzehn Unternehmen haben sich zusammengeschlossen, um die Water Action Agenda der Vereinten Nationen (UN) zu unterstützen. Sie verpflichten sich, in den nächsten fünf Jahren 11 Milliarden Dollar in Wasserinnovationen zu investieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230322005482/de/

Innovators highlight investment to solve global water challenges (Photo: Business Wire)

Die kollektive Verpflichtung wird im Laufe des heutigen Tages auf einer Veranstaltung bekannt gegeben, die von dem Wassertechnologie-Unternehmen Xylem (NYSE: XYL) und dem Königreich der Niederlande im Rahmen der UN-Wasserkonferenz 2023 veranstaltet wird. Die Zusagen werden in die Water Action Agenda aufgenommen, eine Sammlung aller wasserbezogenen Verpflichtungen zur Beschleunigung des Fortschritts bei der Erreichung des UN-Nachhaltigkeitsziels 6 für Wasser und Sanitärversorgung.

Neben Führungskräften von Xylem, Veolia, XPV, Hydraloop International und Hansgrohe werden auch mehrere gemeinnützige Unternehmen ihre Verpflichtung bekunden, in innovative Wasserlösungen zu investieren. Die Mittel werden in die wasserbezogene Forschung und Entwicklung, in Start-up-Unternehmen, die innovative Ansätze für das Wassermanagement kommerzialisieren, und in die Einführung neuer Wassertechnologien fließen. Die Organisationen werden sich auch zu einer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit Entwicklungsagenturen, Regierungen und anderen Interessengruppen verpflichten, um sektorenübergreifende Maßnahmen zur Lösung der Wasserprobleme zu fördern.

"Die meisten Herausforderungen der heutigen Menschheit ergeben sich aus unserer Abhängigkeit vom Wasser, sei es für das menschliche Leben oder, in größerem Maßstab, für das wirtschaftliche Wohlergehen und den Wohlstand der Gesellschaft", sagte Henk Ovink, Wasserbeauftragter des Königreichs der Niederlande. "Wir alle brauchen es, aber an manchen Orten gibt es zu viel und an anderen Orten nicht genug. Als wichtige Investoren und Nutzer von Wasser verfügt der private Sektor über eine entscheidende Rolle. Die Unternehmen, die heute ihr Versprechen abgeben, stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, neue Innovationen bei der Wassernutzung, -aufbereitung und -wiederverwendung einzuführen. Diese Art des kollektiven Handelns ist unerlässlich, um die großen Herausforderungen im Bereich Wasser anzugehen und einen nachhaltigen Planeten für zukünftige Generationen zu schaffen."

Die Entschlossenheit des privaten und philanthropischen Bereichs, in Wasserlösungen zu investieren, unterstützt den Aufruf der UN-Wasserkonferenz 2023 zu klaren Zusagen und Maßnahmen über alle Sektoren, Branchen und Interessen hinweg, um die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

"Für diejenigen, die einfach einen Wasserhahn aufdrehen können, kann Wasser möglicherweise kein Problem darstellen", sagte Patrick Decker, CEO von Xylem. "Aber die UN-Wasserkonferenz 2023 ist eine rechtzeitige Erinnerung daran, dass die Herausforderungen im Bereich Wasser auf der ganzen Welt zunehmen. Die Unternehmen, die heute Verpflichtungen eingehen, erkennen, dass dies Herausforderungen sind, die wir lösen können und müssen. Viele der notwendigen Technologien gibt es bereits, aber mit der fortschreitenden Klimaveränderung brauchen wir mehr innovative Lösungen und eine beschleunigte Implementierung, um die Resilienz und die Wassersicherheit der weltweiten Gemeinschaften zu steigern."

Die Einbeziehung des privaten Sektors in die UN-Wasserkonferenz 2023, die erste Veranstaltung dieser Art seit 1977, wurde als wesentlich für die Entwicklung eines wirkungsvollen Wasseraktionsplans begrüßt. Die Konferenz bringt Akteure aus Regierungen, dem privaten Sektor, Nichtregierungsorganisationen, gemeinnützigen Organisationen, akademischen Einrichtungen und der wissenschaftlichen Gemeinschaft zusammen, um transformative Ideen voranzutreiben, die die globalen Herausforderungen im Bereich Wasser lösen können.

Zu den Unternehmen, die sich an der Zusage beteiligen, gehören Acciona, Autodesk, BlueTech, Burnt Island Ventures, The Coca-Cola Foundation, Evoqua, Grundfos, Hansgrohe, Hydraloop, Idexx, UGSI Solutions, Veolia, Water Foundry Ventures, Wavin, Westly Gruppe, XPV und Xylem.

Die Veranstaltung Private Sector Investment Commitment to Water Innovation wird Technologie-Innovatoren, Investoren, Regierungen, die Zivilgesellschaft und Entwicklungsagenturen zusammenbringen, um die Rolle der Innovation bei der Verwirklichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu berücksichtigen. Die Veranstaltung wird von Xylem und dem Generalkonsulat des Königreichs der Niederlande in New York organisiert und findet in Zusammenarbeit mit Bluetech Research, Burnt Island Ventures, Evoqua, der International Water Association, Mercy Corps, UNICEF, der Water Foundry, Veolia, der WateReuse Association und der Water Research Foundation statt.

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Wassertechnologie, das entschlossen ist, kritische Herausforderungen im Bereich Wasser und Infrastruktur mit Innovationen zu lösen. Unsere mehr als 17.000 vielfältigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzielten im Jahr 2022 einen Umsatz von 5,5 Milliarden Dollar. Wir schaffen eine nachhaltigere Welt, indem wir unsere Kunden in die Lage versetzen, das Wasser- und Ressourcenmanagement zu optimieren, und Gemeinschaften in mehr als 150 Ländern dabei helfen, ihre Wasserversorgung zu sichern. Seien Sie dabei www.xylem.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230322005482/de/

Contacts:

Houston Spencer

+1 (914) 323-5723

Houston.Spencer@xylem.com